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Песков ответил на вопрос о позиции Кремля по памятнику на Лубянке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 25 февраля, сообщил, что не знает точки зрения главы государства Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве.

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«Мне неизвестно о том, чтобы президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна. Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на «Активном гражданине» соответствующее голосование», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что в данном случае за подобными комментариями нужно обращаться к московским властям.

О том, что голосование по вопросу установки памятника запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщал 19 февраля председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Тогда стало известно, что в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Ранее в четверг голосование началось на портале «Активный гражданин». Согласно первым данным опроса, большинство жителей столицы (67%) выступают за открытие памятника Александру Невскому. За памятник Феликсу Дзержинскому проголосовали 33%. Голосование продлится по 5 марта.

16 февраля в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке. Среди вошедших в список фигур упоминались Дзержинский, Невский, Юрий Андропов, Иван III и др.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум.

В начале февраля писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева, обратились к правительству и мэрии Москвы с просьбой о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Он стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре 2020 года Службе внешней разведки России исполнилось 100 лет.

Князь Александр Невский правил на Руси с 1252 по 1263 год. Канонизирован Русской православной церковью в 1543 году. В 2021 году исполняется 800 лет со дня его рождения.

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