В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса

Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова относительно положения малого и среднего бизнеса носит оценочный характер, данные банков свидетельствуют, что 98% предпринимателей, взявших льготные кредиты, сохранили занятость. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки ― участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им, 98% заемщиков по программе «ФОТ 2.0» соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», ― сказала она.

При этом замглавы ведомства указала на то, что не весь бизнес смог восстановиться после ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Именно поэтому, по словам Илюшниковой, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, направленную на поддержание рабочих мест.

Помимо этого она напомнила, что кредиты на поддержку занятости («ФОТ.0» и «ФОТ 2.0») оказались самой востребованной мерой в период распространения коронавируса. На данный момент компании, которые пострадали от пандемии COVID-19, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год, добавила замминистра.

Среди таких мер Илюшникова назвала мораторий на проверки для малого бизнеса, поддержку для производителей и продавцов подакцизных товаров, либерализацию требований к заемщикам региональных гарантийных и микрофинансовых организаций (РГО и МФО).

Помимо этого, по ее словам, все еще действует льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7%, а также продлены либерализованные требования заемщикам.

Ранее в этот день появились данные мониторинга аппарата Титова, согласно которым в России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать серьезные трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в этом году.

Так, у 33,1% опрошенных в начале 2021 года оборот продолжил снижаться, у 27,1% он сохранился на прошлогоднем уровне, 19,1% респондентов рассказали о постепенном восстановлении оборота продукции после потерь 2020 года, однако 9,7% компаний в России готовятся к закрытию.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса «ФОТ 3.0» — продление на год программы льготного кредитования под 3%.

По его словам, новой программой теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Потенциально помощью смогут воспользоваться примерно 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают около 1,5 млн человек.

Ранее, 25 января, «Известия» сообщали, что антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, аналогичная действовавшей до ноября «ФОТ 2.0», может быть возобновлена. Такой вариант обсуждался в правительстве.

Согласно «ФОТ 2.0», займы полагались среднему и малому бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что кредитные соглашения заключили около 226 тыс. российских компаний и по ним выдано свыше 400 млрд рублей. Он отметил, что программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест.