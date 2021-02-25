Пашинян анонсировал выступление о ситуации в республике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в Ереване в 16.00 (15.00 мск). Об этом 25 февраля он написал на своей странице в Facebook.

«Я выступлю на площади Республики в 16.00. До этого собираемся на площади. Полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга», — сообщил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что Пашинян уволил начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

23 февраля в столице Армении были задержаны 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста, они требовали отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников оппозиции заблокировали здание полиции Армении. Они требовали встречи с главой ведомства и ответа за действия правоохранителей.

Днем ранее в Ереване прошли протесты. На них несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция ежедневно будет проводить протесты с требованием отставки премьер-министра Армении.

Активисты требуют отставки Пашиняна после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре. Документ, заверенный в том числе президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что ключевые оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных выборов в парламент, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция данную инициативу отвергла.