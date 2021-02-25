В «Опоре России» назвали громкими заявления о риске закрытия каждого десятого бизнеса

Приведенные в исследовании аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова данные о том, что каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году, слишком громкие. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил «Известиям» исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Риск закрытия предприятия всегда есть, но здесь вопрос скорее в экономике, сказал он. При этом на фоне снижения доходов населения и потребительского спроса часть отраслей показывали негативную динамику.

«Наши опросы компаний по всей стране показывают, что третий месяц подряд ожидания бизнеса улучшаются. Мы аккуратно об этом говорим, но данные опроса именно такие. Поэтому я бы сказал, что приведенная фактура (каждое десятое предприятие предупредило о риске закрытия) — слишком громкая», — отметил он.

Однако в настоящее время, по мнению исполнительного директора «Опоры России» ситуация другая: спрос медленно восстанавливается. Несмотря на то что еще недавно самыми сложными отраслями были торговля, сфера услуг, фитнес-индустрия, они получили послабления от властей, что помогло улучшить их финансовую ситуацию. В связи с этим Шубин указал на то, что именно сейчас у бизнеса позитивные ожидания.

В свою очередь, эксперт по финансам Московского отделения «Опоры» Павел Вешаев заявил, что тенденция, отраженная в опросе, более чем реальна.

«Если мы говорим о нашем опыте работы с клиентами из малого и среднего бизнеса, то практически все были вынуждены урезать ФОТ (фонд оплаты труда. ― Ред.) в прошлом году и немногие вернули его в этом. Выручка падала, как минимум, на 20–30% во всех отраслях, а в наиболее пострадавших порой снижалась до 50–80%», ― подчеркнул он.

Он отметил, что хорошим ходом стало бы введение властями страны налоговых каникул, но на это много потерявший бюджет РФ пойти не сможет.

Также на негативную тенденцию указала и руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева. Она рассказала про строительную отрасль, где пандемия коронавируса привела к техническому снижению числа банкротств застройщиков, но осложнила ведение бизнеса для небольших девелоперов, которые продолжают уходить с рынка. Работе мешают рост стоимости стройматериалов, отсутствие доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупателей относительно устойчивости их бизнеса.

По итогам 2020 года в России обанкротились 162 застройщика, которые возводили 374 дома. Число банкротств за год сократилось на 12%, но тренд может быть связан с действующими на фоне COVID-19 ограничениями, подчеркнула она. Значительного роста числа банкротств в этом году не надо ждать из-за полученной застройщиками господдержки.

Как сообщил член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин, компании до сих пор разбираются с последствиями пандемии, а меры поддержки, которые были реализованы, лишь малая часть необходимых. Он отметил, что пострадали все сферы реального бизнеса, а для помощи нужны радикальные шаги, например введение единого налога.

Также, по его словам, необходима поддержка работников бизнеса, льготные кредиты на выплату зарплат всем сферам. Корме того, сильной мерой стала бы возможность распоряжаться денежными средствами со спец счетов на закрытие кредитов, оплату лизинга и т.д.

Ранее в этот день появились данные мониторинга аппарата Титова, согласно которым в России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать серьезные трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в этом году.

Так, у 33,1% опрошенных в начале 2021 года оборот продолжил снижаться, у 27,1% он сохранился на прошлогоднем уровне, 19,1% респондентов рассказали о постепенном восстановлении оборота продукции после потерь 2020 года, однако 9,7% компаний в России готовятся к закрытию.