Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Мир
Власти Финляндии объявили о трехнедельном локдауне с 8 марта
Мир
Бишкек и Москва договорились о начале производства «Спутника V» в Киргизии
Авто
АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей в Казахстане
Мир
Голландский депутат призвал власти страны закупить «Спутник V»

В «Опоре России» назвали громкими заявления о риске закрытия каждого десятого бизнеса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приведенные в исследовании аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова данные о том, что каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году, слишком громкие. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил «Известиям» исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Риск закрытия предприятия всегда есть, но здесь вопрос скорее в экономике, сказал он. При этом на фоне снижения доходов населения и потребительского спроса часть отраслей показывали негативную динамику.

Себе не в убыток: больше половины МСП закончили год с прибылью
В 2021-м в плюс могут выйти 75% предприятий, ожидают эксперты

«Наши опросы компаний по всей стране показывают, что третий месяц подряд ожидания бизнеса улучшаются. Мы аккуратно об этом говорим, но данные опроса именно такие. Поэтому я бы сказал, что приведенная фактура (каждое десятое предприятие предупредило о риске закрытия) — слишком громкая», — отметил он.

Однако в настоящее время, по мнению исполнительного директора «Опоры России» ситуация другая: спрос медленно восстанавливается. Несмотря на то что еще недавно самыми сложными отраслями были торговля, сфера услуг, фитнес-индустрия, они получили послабления от властей, что помогло улучшить их финансовую ситуацию. В связи с этим Шубин указал на то, что именно сейчас у бизнеса позитивные ожидания.

В свою очередь, эксперт по финансам Московского отделения «Опоры» Павел Вешаев заявил, что тенденция, отраженная в опросе, более чем реальна.

«Если мы говорим о нашем опыте работы с клиентами из малого и среднего бизнеса, то практически все были вынуждены урезать ФОТ (фонд оплаты труда. ― Ред.) в прошлом году и немногие вернули его в этом. Выручка падала, как минимум, на 20–30% во всех отраслях, а в наиболее пострадавших порой снижалась до 50–80%», ― подчеркнул он.

Он отметил, что хорошим ходом стало бы введение властями страны налоговых каникул, но на это много потерявший бюджет РФ пойти не сможет.

Также на негативную тенденцию указала и руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева. Она рассказала про строительную отрасль, где пандемия коронавируса привела к техническому снижению числа банкротств застройщиков, но осложнила ведение бизнеса для небольших девелоперов, которые продолжают уходить с рынка. Работе мешают рост стоимости стройматериалов, отсутствие доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупателей относительно устойчивости их бизнеса.

Не дом и не улица: бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса
Привязанный к географическим объектам юридический адрес заменят электронной почтой

По итогам 2020 года в России обанкротились 162 застройщика, которые возводили 374 дома. Число банкротств за год сократилось на 12%, но тренд может быть связан с действующими на фоне COVID-19 ограничениями, подчеркнула она. Значительного роста числа банкротств в этом году не надо ждать из-за полученной застройщиками господдержки.

Как сообщил член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин, компании до сих пор разбираются с последствиями пандемии, а меры поддержки, которые были реализованы, лишь малая часть необходимых. Он отметил, что пострадали все сферы реального бизнеса, а для помощи нужны радикальные шаги, например введение единого налога.

Также, по его словам, необходима поддержка работников бизнеса, льготные кредиты на выплату зарплат всем сферам. Корме того, сильной мерой стала бы возможность распоряжаться денежными средствами со спец счетов на закрытие кредитов, оплату лизинга и т.д.

Ранее в этот день появились данные мониторинга аппарата Титова, согласно которым в России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать серьезные трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в этом году.

Так, у 33,1% опрошенных в начале 2021 года оборот продолжил снижаться, у 27,1% он сохранился на прошлогоднем уровне, 19,1% респондентов рассказали о постепенном восстановлении оборота продукции после потерь 2020 года, однако 9,7% компаний в России готовятся к закрытию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021