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Бишкек и Москва договорились о начале производства «Спутника V» в Киргизии

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Бишкек и Москва договорились о начале производства вакцины «Спутник V» в республике. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев. По его словам, поставки российской вакцины в страну начнутся уже сегодня 25 февраля; первую партию вакцины в республику доставит правительственная делегация, которая прибыла в Москву. Предварительная договоренность подразумевает получение 500 тыс. доз вакцины.

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— Мы были одной из первых стран, которая подала официальную заявку на получение российской вакцины «Спутник V». Она уже зарегистрирована в Кыргызстане, мы также ждем разработку наших новосибирских друзей Vac-corona, — уточнил политик. — Сегодня два министра наших сядут за стол и рассчитают график получения Кыргызстаном вакцины «Спутник V». Мы уже сейчас забираем первую партию.

Министр также подчеркнул, что Бишкек и Москва ведут переговоры о начале производства российской вакцины в республике.

— Да, по этому вопросу предварительная работа уже шла между министерствами. И российская сторона готова предоставить нам оборудование и технологии для выпуска «Спутник V» в нашей стране. А возможно, будет и «Эпивак-Корона». В любом случае мы рады и очень благодарны.

23 февраля минздрав Кыргызстана зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» в стране.

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