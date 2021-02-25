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В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд 109-летней давности

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Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись до минус 39 градусов. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Этот показатель на 2,9 градуса ниже абсолютно минимального значения — минус 36,3 градуса, зафиксированного в 1912 году.

По данным Росгидромета, днем в четверг в Ханты-Мансийске наблюдается 25 градусов мороза. Метеослужба прогнозирует похолодание до минус 34 градусов в ночь на пятницу.

В ночь на 26 февраля местами по региону синоптики ожидают до минус 45 градусов, отмечается в сообщении на сайте районной администрации.

В Сургуте в четверг температура воздуха опустилась до –29 градусов. В ночь на пятницу ожидается до –36 градусов.

В Ханты-Мансийске отменили занятия у учеников 1–4 классов, в Сургуте — 1–6 классов, которые занимаются в первую смену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские администрации.

По данным синоптиков, сильные морозы продержатся в Югре минимум до конца этой недели.

О приближающемся глобальном похолодании предупредил россиян 19 февраля профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

По его словам, это связано со снижением показателей средней температуры поверхности в субполярной зоне. Профессор отмечал, что похожие процессы направляются в сторону Северного Ледовитого океана, что может повлечь изменения в атмосфере.

Покровский добавил, что при серьезной длительности таких климатических изменений стойкие морозы будут наблюдаться по всему миру — в особенности в России и скандинавских странах.

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