Двое поляков стали жертвами торговцев органами в Мексике

Двое поляков в Мексике стали жертвами торговцев органами, один скончался, второй госпитализирован. Об этом 25 февраля сообщает польское издание Onet.

По его информации, в начале февраля двое молодых мужчин в возрасте около 20 лет решили поехать на работу в Мексику, которую им нашел соотечественник. Пока неясно, имеет ли он отношение к преступной деятельности, в результате которой у мужчин вырезали внутренние органы.

«Один из мужчин скончался, а другой в тяжелом состоянии попал в больницу», — говорится в публикации Onet.

На прошлой неделе семье одного из мужчин сообщили о его смерти. Второй пострадавший в настоящее время находится в коме. Пока неизвестно, где произошло преступление и при каких обстоятельствах.

В МИД Польши рассказали, что участвуют в судьбе пострадавших. В ведомстве отметили, что речь идет о трех мужчинах, один из них уже вернулся на родину.

В апреле 2019 года полицейские частично признанной Республики Косово в одной из частных клиник города Приштины задержали пятерых подозреваемых в трансплантации и торговле человеческими органами и клетками. На месте в медучреждении в качестве доказательств были изъяты медицинские записи, мобильные телефоны и €500 наличными.