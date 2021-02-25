Голландский депутат призвал власти страны закупить «Спутник V»

Официальный Амстердам должен договориться с Москвой о поставках в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое убеждение высказал 25 февраля депутат голландского парламента, лидер «Партии свободы» Герт Вилдерс в своем Twitter.

«Я вновь призываю премьер-министра [Марка] Рютте связаться с российским президентом [Владимиром] Путиным, чтобы наладить поставки эффективной российской вакцины «Спутник V» или быстро организовать ее производство здесь», — написал парламентарий.

Накануне сообщалось, что российскую вакцину зарегистрировали в Египте и в Гондурасе.

Ранее вакцина была одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Габоне и других государствах.

В Европе «Спутник V» прошел регистрацию в Сан-Марино и Сербии.

Как заявила 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, российская вакцина от COVID-19 не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС нужны инспекции предприятий, производящих ее.

В начале февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

Однако 10 февраля EMA сообщило, что не получало заявку на регистрацию «Спутника V». Регулятор указывал, что его специалисты предоставили разработчику этой вакцины научную консультацию по вопросам, связанным с препаратом.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.