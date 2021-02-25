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Адвокат опроверг слухи об аресте сына экс-президента Башкирии в Австрии

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Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова является недостоверной. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, его адвокат Сергей Макаренко.

«Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за 10 лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится», — сказал Макаренко «РИА Новости».

Урал Рахимов начал сотрудничать со следствием
Урал Рахимов начал сотрудничать со следствием
Находящийся в Австрии фигурант уголовного дела о «Башнефти» дал письменные показания об обстоятельствах приватизации и продажи предприятий ТЭКа Башкирии

Он также отметил, что в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России из-за статуса политического беженца. Адвокат подчеркнул, что последующие публикации абсолютно необоснованны, информация ничем не подтверждена.

Международное правовое управление Генпрокуратуры направило в минюст Австрии документы на экстрадицию бывшего главы компании «Башнефть» Урала Рахимова в апреле 2014 года.

В отношении Рахимова-младшего в России возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК («Хищение») и 174.1 УК («Легализация денежных средств»). Дело о хищении в 2002–2006 годах акций ОАО «АНК «Башнефть», Уфимского нефтеперерабатывающего завода и Башкирской нефтехимической компании более чем на 200 млрд рублей было возбуждено в апреле 2014 года. Поводом для этого стали показания бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного в 2010 году на пожизненный срок за убийства, теракты и другие тяжкие преступления. По его словам, к хищению активов ТЭКа Башкирии был причастен Урал Рахимов — сын экс-президента республики Муртазы Рахимова.

Вскоре в Арбитражный суд Москвы поступило заявлении от «Урал-Инвеста» («дочки» благотворительного фонда экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова «Урал». — Ред.) об отмене обеспечительных мер в части наложения ареста на денежные средства компании, находящиеся на расчетном счете в банке «Уралсиб» в сумме 3,5 млн рублей.

15 февраля 2015 года в Арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление благотворительного фонда «Урал» к «Урал-Инвесту» и АФК «Система» о признании недействительными договоров купли-продажи акций от 27 марта 2009 года.

В марте 2015 года «Урал-Инвест» и АФК «Система» заключили мировое соглашение по взаимным претензиям.

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