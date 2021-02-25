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Хозяина пермского отеля «Карамель» приговорили к пяти годам колонии

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Индустриальный районный суд Перми приговорил Сергея Щербакова, хозяина пермского отеля «Карамель», в котором год назад пять человек насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы, к пяти годам колонии. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили «Известиям» в суде.

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«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 3 лицам и смерть 5 лиц»)», — комментирует арест представитель суда.

Установлено, что предприниматель оказывал гостиничные услуги в мини-отеле «Карамель», который расположен в подвале многоквартирного жилого дома по улице Советской Армии в Перми, с конца 2013 года.

Отмечается, что Щербаков допускал многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм, а также правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.

Ранее, 31 января, сообщалось, что суд арестовал Щербакова.

Известно, что в ночь на 20 января 2020 года в результате порыва магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Пермская сетевая компания», потоки горячей воды проникли в мини-отель, где находились постояльцы. В результате полученных ожогов пять человек, в том числе малолетняя девочка, скончались на месте, а еще трое получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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