В КЧР ранили двоих правоохранителей при проверке документов

Водитель и пассажир автомобиля напали на двоих правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом 25 февраля сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

По данным МВД, около полуночи внимание правоохранителей в Малокарачаевском районе привлекла машина «Нива» на обочине. Правоохранители подошли к автомобилю, чтобы проверить документы. В салоне находились два человека, которые на законное требование правоохранителей ответили нецензурной бранью.

«В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвел выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия», — сказано в сообщении.

После оказания медицинской помощи полицейский был отпущен домой, росгвардейца госпитализировали. Личности подозреваемых установлены, в настоящее время правоохранители принимают меры к их задержанию.

18 февраля сообщалось, что бывший прапорщик патрульно-постовой службы МВД России Вадим Бойко был приговорен судом к 1,5 года лишения свободы условно за нападение на полицейского после задержания.