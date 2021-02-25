В России началось производство нового минивэна Kia Carnival

Корейская компания Kia начала серийное производство минивэна Carnival нового поколения на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 февраля в редакцию «Известий».

В России автомобиль будет предлагаться по цене от 2 599 900 рублей за версию Comfort с 2,2-литровым дизельным мотором.

По сравнению с прежней моделью габаритная длина новинки увеличилась на 40 мм — до 5155 мм, а размер колесной базы вырос на 30 мм — до 3090 мм.

Новый Kia Carnival получил широкую переднюю панель, выполненную в стилистике хай-тек. В нее встроен сенсорный дисплей. Изображение на экране может быть разделено на два экрана, для водителя и пассажира.

В основании центральной консоли размещена «шайба» контроллера, при помощи которого осуществляется электронное, без механических связей, управление работой трансмиссии.

Подробная информация о всех вариантах комплектаций нового Kia Carnival и ценах на них, предлагаемых цветах кузова и отделки интерьера будет представлена ближе к началу продаж.

10 февраля сообщалось, что Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.