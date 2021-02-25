Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Экономика
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды квартир в новостройках
Мир
СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе
Экономика
В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году
Общество
В России выявили наименьшее с 7 октября число случаев COVID-19 за сутки
Мир
Нидерланды обвинили хакеров из России и Китая в ежедневных кибератаках
Общество
Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения
Армия
В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»
Общество
Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

В России началось производство нового минивэна Kia Carnival

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia начала серийное производство минивэна Carnival нового поколения на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 февраля в редакцию «Известий».

С камином внутри: самой популярной иномарке добавили эмоций
Тест-драйв обновленного седана Kia Rio

В России автомобиль будет предлагаться по цене от 2 599 900 рублей за версию Comfort с 2,2-литровым дизельным мотором.

По сравнению с прежней моделью габаритная длина новинки увеличилась на 40 мм — до 5155 мм, а размер колесной базы вырос на 30 мм — до 3090 мм.

Новый Kia Carnival получил широкую переднюю панель, выполненную в стилистике хай-тек. В нее встроен сенсорный дисплей. Изображение на экране может быть разделено на два экрана, для водителя и пассажира.

В основании центральной консоли размещена «шайба» контроллера, при помощи которого осуществляется электронное, без механических связей, управление работой трансмиссии.

Подробная информация о всех вариантах комплектаций нового Kia Carnival и ценах на них, предлагаемых цветах кузова и отделки интерьера будет представлена ближе к началу продаж.

10 февраля сообщалось, что Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021