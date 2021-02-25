Военным Мьянмы запрещено использовать Facebook и Instagram

Facebook запретил военным Мьянмы использовать одноименную социальную сеть и Instagram. Компания приняла это решение после военного переворота. Социальные сети недоступны госструктурам и СМИ, подконтрольным военным, передает телеканал «Известия». После военного переворота в стране вспыхнули протесты. Массовые беспорядки не прекращаются больше 20 дней. За это время получили ранения более 150 человек. Пострадали участники забастовок и полицейские.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.