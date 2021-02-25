Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Экономика
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды квартир в новостройках
Мир
СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе
Экономика
В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году
Общество
В России выявили наименьшее с 7 октября число случаев COVID-19 за сутки
Мир
Нидерланды обвинили хакеров из России и Китая в ежедневных кибератаках
Общество
Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения
Армия
В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»
Общество
Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Военный эксперт прокомментировал заявление генерала ВС США об угрозе для Вашингтона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демонизация и использование методов информационной войны НАТО и Вашингтона против Москвы являются не более, чем дежурными заявлениями. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«НАТО и Вашингтон по-прежнему рассматривают Россию в качестве вероятного военного противника. Поэтому демонизация, использование методов шельмования, методов информационной войны остается мейнстримом в практической политике Пентагона и Североатлантического альянса. Это не более чем дежурное русофобское заявление. Таких мы слышали сотни за последние годы», — сказал «РИА Новости» эксперт.

Дисбаланс сил: кого НАТО собирается сдерживать в следующие 10 лет
Своими главными противниками Североатлантический альянс назвал Россию и Китай

Он также отметил, что подобные обвинения выдвигала как предыдущая, так и действующая власть США. По его словам, отвечать на них не нужно, Россия должна укреплять свое оборонное положение через нейтрализацию возможных угроз со стороны Запада.

Ранее в этот день глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. В частности, по его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. По его словам, сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимостью политики РФ и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на российской экономике.

Военный аналитик и колумнист издания The National Interest Джон Россомандо, 21 февраля, спрогнозировал дальнейшие события в Европе в случае конфликта НАТО и России. Он отметил, что РФ усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором сосредоточены самые компетентные военные подразделения страны, оснащенные современными оборонными машинами.

Известно, что в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021