Военный эксперт прокомментировал заявление генерала ВС США об угрозе для Вашингтона

Демонизация и использование методов информационной войны НАТО и Вашингтона против Москвы являются не более, чем дежурными заявлениями. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«НАТО и Вашингтон по-прежнему рассматривают Россию в качестве вероятного военного противника. Поэтому демонизация, использование методов шельмования, методов информационной войны остается мейнстримом в практической политике Пентагона и Североатлантического альянса. Это не более чем дежурное русофобское заявление. Таких мы слышали сотни за последние годы», — сказал «РИА Новости» эксперт.

Он также отметил, что подобные обвинения выдвигала как предыдущая, так и действующая власть США. По его словам, отвечать на них не нужно, Россия должна укреплять свое оборонное положение через нейтрализацию возможных угроз со стороны Запада.

Ранее в этот день глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. В частности, по его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. По его словам, сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимостью политики РФ и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на российской экономике.

Военный аналитик и колумнист издания The National Interest Джон Россомандо, 21 февраля, спрогнозировал дальнейшие события в Европе в случае конфликта НАТО и России. Он отметил, что РФ усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором сосредоточены самые компетентные военные подразделения страны, оснащенные современными оборонными машинами.

Известно, что в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.