Нидерланды обвинили хакеров из России и Китая в ежедневных кибератаках

Спецслужбы Нидерландов якобы регулярно ловят «хакеров как из Китая, так и России», заявил 24 февраля глава Службы общей разведки и безопасности страны Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом в беседе с Vu Magazine.

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — сказал он.

О каких именно кибератаках идет речь, гендиректор голландской разведки не уточнил.

16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что официальная Москва никогда не имела отношения к каким-либо проявлениям киберпреступности.

В декабре 2020 года Москву в кибератаках обвинили США. Газета The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов Штатов и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. В причастности к взлому издание обвинило Россию.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Представитель Кремля призвал прекратить голословные обвинения в адрес страны.