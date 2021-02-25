В Австралии цифровые платформы обязали платить за новости

В Австралии приняли кодекс, обязывающий цифровые платформы платить за новости. Теперь IT-корпорации должны заключать договоры со СМИ страны на использование их контента. Так, Facebook планирует инвестировать как минимум $1 млрд в новостную индустрию, передает телеканал «Известия». Принять условия медиакодекса согласилась и компания Google. Как пояснил главный казначей Австралии, Джош Фрайденберг СМИ должны получать справедливое вознаграждение за производимый продукт.

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