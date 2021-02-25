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Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения
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Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения

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Студенты Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба вуза.

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«Участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. C.П. Королева RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты Capella-МЛ. Все работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта», — говорится в релизе университета.

Отмечается, что первый запуск ракеты планируется провести на испытательном полигоне в Чапаевске весной. Студенты приурочат его к 60-летию первого полета человека в космос.

Capella-МЛ является ракетой нового поколения, которая включает несколько модификаций. Разработка полностью оригинальная, созданная почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов, сказано в релизе.

Предшественница Capella — запущенная во Франции в 2019 году ракета TSR 3.0 — была двухступенчатой, взлетала на 1,5 км и не имела полезной нагрузки. В одноступенчатой Capella предусмотрена полезная нагрузка — это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Ракета сможет подниматься выше 2 км.

Ее ключевой особенностью является модульная конструкция, которая упростит работу над ракетой. Кроме того, для Capella создают новую электронную начинку: планируется сделать более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, сбора данных и телеметрии, выброса полезной нагрузки, ориентации и поиска.

Важным нововведением в Capella стала обновленная система мягкой посадки отработавших ступеней. Она обеспечивает многоразовое использование ракеты.

Также конструкторы RockeLAV делают другую модификацию ракеты — Capella-М, которая предназначена для участия в международном форуме-соревновании студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года студенты из Самары выиграли в конкурсе технических клубов. Во Франции они представили модель экспериментальной ракеты.

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