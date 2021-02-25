Венесуэла высылает посла Евросоюза из страны из-за угрозы санкций

ЕС призвал Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла. Брюссель пригрозил Каракасу еще большими санкциями. Накануне главу дипмиссии ЕС объявили персоной нон грата, передает телеканал «Известия». По решению президента Николаса Мадуро Исабель Брильанте Педроса должна покинуть страну за 72 часа. Также ноты протеста вручены дипломатам Франции, Германии, Нидерландов, Испании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.