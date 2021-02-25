Для восстановления нанесенного ущерба Капитолию потребуется $30 млн

Ремонт Капитолия после штурма 6 января обойдется в $30 млн. Смету расходов представил архитектор здания Бретт Блэнтон. По его словам, пострадали исторические скамейки, ставни, оригинальные статуи и фрески, передает телеканал «Известия». На предметах — химические отложения газа и огнетушителей. Нижняя палата конгресса выделила деньги на покрытие расходов.

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