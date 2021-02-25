Пашинян заявил о планах укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности

Ереван планирует установить более тесное сотрудничество с Москвой в сфере безопасности, в том числе в процессе реформирования армянской армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг, 25 февраля.

Он отметил, что собирается в четверг подписать решение о формировании возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая создаст график дорожной карты реформирования Вооруженных сил.

«Хочу подчеркнуть, что мы в этом процессе намерены установить более тесное сотрудничество с нашим партнером номер один в сфере безопасности — Россией. Уверен, что в результате указанного процесса это сотрудничество станет более эффективным в сферах безопасности, военного и военно-технического взаимодействия», — приводит портал News.am слова Пашиняна.

В конце января Пашинян на встрече с высшим офицерским составом ВС по случаю Дня армии заявил, что Армения должна продолжать развитие союзнических отношений с Россией, а также в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он подчеркнул, что Ереван должен продолжать развивать союзнические отношения с основным партнером в области безопасности — Москвой.

Выступая на Давосской неделе 27 января, президент России Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе обострился конфликт, начавшийся еще в 1988 году, когда регион объявил о своем выходе из Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В 2020 году во время боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) погибли военные и мирные жители. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в ведении обстрелов.

При посредничестве Москвы Ереван и Баку 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня и обмене пленными и телами погибших в НКР. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. Восстановление путей сообщения также было одним из условий прекращения огня в регионе.