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Врач развеяла миф об опасности жвачки

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В том, чтобы проглотить жвачку, нет смертельной опасности для организма, рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская 25 февраля порталу «Москва 24».

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«Жвачка мягкой консистенции, ее компоненты действительно не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и выходят транзитом естественным путем», — заявила эксперт.

Однако врач указала на опасность использования жевательной резинки более 10 минут. В качестве возможных последствий она назвала повреждение пломбы или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, диетолог развеяла миф о пользе жвачки для устранения неприятного запаха изо рта.

«Когда мы едим жвачку и надеемся, что запах скроется, мы часто себя обманываем. Мы пытаемся избежать неприятного запаха, вместо того чтобы пойти к доктору. Неприятный запах изо рта — серьезный симптом различных заболеваний: стоматит, пародонтоз, вполне возможна хеликобактерная инфекция желудка, что очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка», — отметила Будаковская.

3 сентября о пользе и вреде жевательной резинки рассказал заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ имени Евдокимова Григорий Воложин. Он указал, что употребление жевательной резинки может быть полезным, однако жевать ее нужно не более 10 минут. По словам эксперта, жвачка стимулирует слюноотделение, которое способствуют орошению зубов и слизистой оболочки.

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