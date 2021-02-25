В Уссурийске судят мужчину за убийство знакомого и проживание в его квартире

Уссурийский районный суд рассмотрит дело против местного жителя, которого обвиняют в том, что он убил своего знакомого и стал жить в его квартире. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемый был у своего знакомого в гостях по улице Карбышева, 21 в Уссурийске. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант стал бить потерпевшего различными предметами, а затем кухонным ножом несколько раз ударил хозяина квартиры в грудь, от чего тот скончался.

Мужчина решил спрятать труп на балконе, а сам продолжал несколько дней жить в квартире потерпевшего. Через какое-то время он пригласил туда своего знакомого. В процессе распития спиртных напитков обвиняемый показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем правоохранительным органам.

18 февраля сообщалось, что в Московской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в смертельном избиении знакомого битой и сковородкой. Отмечалось, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.