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Lada Granta получит новый двигатель

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Российская компания АвтоВАЗ оснастит модель Lada Granta новым двигателем. Об этом стало известно из Одобрения типа транспортного средства, размещенного на сайте «Росстандарта».

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В документе говорится, что автомобили Lada Granta получат 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л.с., который заменит 87-сильный агрегат такого же объема. Подробности о двигателе АвтоВАЗ обнародует позже.

В декабре 2020 года на АвтоВАЗе были собраны два пробных автомобиля Lada Granta в комплектации Club с установленной на них мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Для владельцев автомобилей с новой мультимедийной системой откроется доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и стриминговому сервису «Яндекс.Музыка». Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях (АЗС), не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять голосом — при помощи голосового помощника «Алиса».

3 февраля сообщалось, что в январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% больше, чем в январе 2020 года.

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