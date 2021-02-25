Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн

Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года увеличилось на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. Такие данные следуют из сообщения торговой площадки, опубликованного в четверг, 25 февраля.

За 2020 год брокерские счета открыли рекордные 5 млн человек. Всего за последние шесть лет число частных инвесторов на Мосбирже выросло в 10 раз.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов назвал это событие знаковым. По его словам, оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризации финансового рынка.

Денисов подчеркнул, что появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, поскольку расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса.

Также уточняется, что всего на бирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов.

2 февраля сообщалось, что российские брокерские компании на фоне бунта на американской бирже предусмотрели некоторые ограничения для розничных инвесторов в торговле ценными бумагами.

Как уточнялось, днем ранее Мосбиржа отметила повышенную волатильность цен на серебро и предостерегла участников о рисках торговли инструментами срочного рынка.