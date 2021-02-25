Власти Омска ответили на жалобу о грязной посуде в одной из школ

Департамент образования Омска отчитался о результатах проверки в школе №144, где детей поили из мутных стаканов. Проверка проводилась после появления в соцсетях жалоб родителей на то, что их детей кормят из грязной посуды невкусной едой.

Как выяснили представители ведомства, посуду в пищеблоке обрабатывают в посудомоечной машине двухпроцентным раствором кальцинированной соды. Поэтому на внешней стороне стаканов есть налет, а на внутренней — нет. Сотрудники столовой пообещали заменить моющее средство.

Что касается качества самой еды, то директору школы рекомендовано провести анкетирование школьников и их родителей и выяснить, что конкретно их не устраивает в меню, каковы претензии и пожелания. Контролировать качество питания будет инициативная группа.

Впрочем, в министерстве образования Омской области обратили внимание на то, что меню в школе разработано в соответствии с типовым меню горячих завтраков. Блюда готовят в соответствии с технологическими картами, в них отражается рецептура и технология, а принцип приготовления — щадящий, пишет ИА «Омскрегион».