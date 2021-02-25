Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Более 110 млн тестов на коронавирус провели в России
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив
Общество
Большинство россиян высказали желание получать корпоративную пенсию
Армия
В СК заявили о сокращении в России числа дезертиров на 10%
Мир
Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение
Мир
Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои платформы
Мир
В Пентагоне обеспокоились стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных
Мир
Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии Северной Кореи
Общество
В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Власти Омска ответили на жалобу о грязной посуде в одной из школ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент образования Омска отчитался о результатах проверки в школе №144, где детей поили из мутных стаканов. Проверка проводилась после появления в соцсетях жалоб родителей на то, что их детей кормят из грязной посуды невкусной едой.

Точка общепита: кто накормит школьников
Когда прекратятся отравления в учебных заведениях и злоупотребления при распределении средств

Как выяснили представители ведомства, посуду в пищеблоке обрабатывают в посудомоечной машине двухпроцентным раствором кальцинированной соды. Поэтому на внешней стороне стаканов есть налет, а на внутренней — нет. Сотрудники столовой пообещали заменить моющее средство.

Что касается качества самой еды, то директору школы рекомендовано провести анкетирование школьников и их родителей и выяснить, что конкретно их не устраивает в меню, каковы претензии и пожелания. Контролировать качество питания будет инициативная группа.

Впрочем, в министерстве образования Омской области обратили внимание на то, что меню в школе разработано в соответствии с типовым меню горячих завтраков. Блюда готовят в соответствии с технологическими картами, в них отражается рецептура и технология, а принцип приготовления — щадящий, пишет ИА «Омскрегион».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021