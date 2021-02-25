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Более 110 млн тестов на коронавирус провели в России

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Российские специалисты провели свыше 110 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В частности, как отмечается в сообщении, за прошедшие 24 часа было проведено 162 тыс. исследований.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в настоящее время остаются около 579,9 тыс. пациентов.

15 февраля стало известно, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для обнаружения британского штамма коронавируса. Отмечалось, что испытания на клинических образцах штамма показали высокую точность.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

Граждан прививают вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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