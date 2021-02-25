В СК заявили о сокращении в России числа дезертиров на 10%

В России число военных, которые разыскиваются за самовольное оставление воинской части, сократилось в 2020 году более чем на 10%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России в четверг, 25 февраля.

«Результатом работы в 2020 году стало снижение на 10,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление военной службы», — приводит агентство слова из сообщения ведомства.

Так, за прошлый год были найдены 288 дезертиров. В том числе 115 человек добровольно прибыли в военные следственные органы СК, а 173 задержали во время разыскных мероприятий.

В конце августа прошлого года заместитель главы Минобороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в Вооруженных силах страны. По его словам, это повлияло на желание россиян проходить срочную службу в армии и на качество самой службы.

По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко, этого удалось добиться благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления оборонного ведомства и командиров частей.