Голикова поручила оценить эффективность вакцинации от COVID-19 у пациентов с ВИЧ
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать вопрос проведения исследования эффективности вакцинации от коронавируса в группе ВИЧ-инфицированных. Это следует из протокола по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований <...> по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ. При необходимости — организовать соответствующие исследования», — говорится в тексте документа.
Доклад об итогах должен быть представлен в совет до 1 января 2022 года.
Ранее, 1 февраля, Голикова сообщала, что более 1,1 млн россиян обладают ВИЧ-положительным статусом.
Вице-премьер тогда уточняла, что в 2020 году доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Наибольшее число больных ВИЧ зарегистрировано среди россиян в возрасте от 30 до 44 лет.
18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.
Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи. Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.
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