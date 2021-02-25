Названы самые востребованные специалисты на рынке труда

Увереннее всего на рынке труда в России себя чувствуют представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования платформы для поиска работы HeadHunter в четверг, 25 февраля.

Исследование проходило с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 года среди 21 691 российских соискателей.

Отмечается, что индекс самочувствия россиян на рынке труда в первом квартале этого года не претерпел серьезных изменений по сравнению с концом прошлого года, и вырос на 0,02 пункта, до –0,06.

Больше всего обеспокоены своим положением на рынке труда соискатели из Москвы (–0,09) и Санкт-Петербурга (–0,07). Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале (–0,02) и в Сибири (–0,03).

Лучше всего себя чувствовали а рынке труда в начале года представители пяти сфер: продажи (0,04), медицина и фармацевтика (0,03), спорт и красота (0,01), рабочий персонал (0,01), а также консультирование (0,004).

Наименее уверены в себе топ-менеджеры (–0,19), представители сферы искусств и массмедиа (–0,14), безопасности (–0,14).

В конце декабря россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Это сферы IT, медицины и строительства. Наименее востребованными сферами граждане сочли предпринимательство и финансы, промышленность и биотехнологии.

В конце того же месяца «Известия» со ссылкой на результаты опроса разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан» сообщили, что более половины опрошенных россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса.