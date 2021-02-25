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Пользователи из США пожаловались на сбои в работе Facebook

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Американские пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети. Об этом 25 февраля свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных в Сети ресурсов.

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Первые неполадки были зафиксированы после 06:34 мск. Большая часть жалоб поступила от пользователей северо-востока США.

Самой распространенной проблемой стал сбой при попытке входа в учетную запись (40%). Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на проблему со входом (40%). Треть пользователей пожаловалась на полное отключении соцсети, около четверти (26%) сообщили о неполадках в новостной ленте.

О сбоях в России не сообщается.

В прошлый раз сбои в работе соцсети были зафиксированы 19 февраля. Тогда больше всего жалоб поступило от пользователей в США, Великобритании, Германии и Австралии.

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