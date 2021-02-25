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В России выявили наименьшее с 7 октября число случаев COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, это число является наименьшим с 7 октября 2020 года. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с этой инфекцией в четверг, 25 февраля.

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За сутки также зарегистрировали 446 летальных исходов, вылечились от инфекции 16 102 человека.

Больше всего новых случаев этого вируса было зарегистрировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Подмосковье (495).

По всей России зафиксировали 4 212 100 случаев СOVID-19. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человек.

Ранее в четверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в России не ожидается подъема заболеваемости коронавирусом, но возможны сезонные колебания числа заразившихся. Он отметил, что говорить о третьей волне неправильно, поскольку этот термин в эпидемиологии означает снижение уровня заболеваемости до нулевых значений, а затем новый подъем. Однако, по его словам, нулевая отметка пока не пройдена.

В свою очередь инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости произойдет в середине весны, когда до России дойдет британский штамм вируса, а у населения еще не будет полноценной иммунной прослойки.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

Граждан прививают вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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