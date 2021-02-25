Психолог назвала способ быстрее выучить иностранный язык

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с корреспондентом сайта kp.ru в четверг, 25 февраля, рассказала, как быстрее и проще выучить иностранный язык.

По словам специалиста, чтобы выучить иностранный язык, необходимо использовать иностранные слова в обиходе, а не запоминать их пассивно. В частности, нужно писать на иностранном языке, читать на нем, тогда изучаемый язык будет оставаться в памяти на более глубоком уровне.

При этом психолог отметила, что для запоминания иностранных слов существуют различные мнемотехники — техники управления памятью.

«Например, мы можем пытаться запоминать иностранные слова по созвучию со словами нашего языка, придумывать какие-то смешные картинки, которые эти связки между словами будут фиксировать, каким-то интересным образом кодировать или рифмовать с чем, что мы уже знаем», — посоветовала специалист.

Она добавила, что «какую бы методику обучению иностранному языку мы бы не выбрали, те или иные мнемотехники обязательно присутствовать будут».

Ранее в этот день Фаликман назвала способ улучшить память с помощью упражнений. В частности, по словам специалиста, любые физические упражнения, которые улучшают кровоснабжение мозга, способствуют «образованию более прочных следов в памяти».