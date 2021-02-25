Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив
Мир
Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение
Мир
Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои платформы
Мир
В Пентагоне обеспокоились стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных
Мир
Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии Северной Кореи
Общество
В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в Китае
Мир
Нетаньяху попросил Байдена сохранить санкции США против МУСа
Мир
Госдеп наймет специалиста для развития правоохранительных органов Армении

Дептранс пообещал к вечеру в Москве девятибалльные пробки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве к вечеру четверга ожидаются пробки до 9 баллов. Эта информация следует из инфографики, размещенной в Telegram-канале департамента транспорта столицы в четверг, 25 февраля.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

Утром и днем в городе прогнозируются пробки в 5-6 баллов.

Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Также затруднения зафиксированы на 32-м и 46-м километрах МКАД на внутренней стороне, на ТТК в районе Тульской эстакады (внутренняя сторона).

В настоящий момент дептранс оценивает пробки в 5 баллов.

В то же время, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожные пробки в городе достигают 7 баллов.

Накануне в ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице. Ночью и утром 25 февраля спрогнозировали сильный ветер, снегопад и гололед. По прогнозу синоптиков, днем будет облачно и до 3 градусов тепла.

Согласно данным столичного метеобюро, в Москве за неполные сутки, по предварительным данным, выпало 7 мм осадков. При этом месячная норма для февраля составляет 36 мм.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021