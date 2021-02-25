Дептранс пообещал к вечеру в Москве девятибалльные пробки

В Москве к вечеру четверга ожидаются пробки до 9 баллов. Эта информация следует из инфографики, размещенной в Telegram-канале департамента транспорта столицы в четверг, 25 февраля.

Утром и днем в городе прогнозируются пробки в 5-6 баллов.

Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Также затруднения зафиксированы на 32-м и 46-м километрах МКАД на внутренней стороне, на ТТК в районе Тульской эстакады (внутренняя сторона).

В настоящий момент дептранс оценивает пробки в 5 баллов.

В то же время, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожные пробки в городе достигают 7 баллов.

Накануне в ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице. Ночью и утром 25 февраля спрогнозировали сильный ветер, снегопад и гололед. По прогнозу синоптиков, днем будет облачно и до 3 градусов тепла.

Согласно данным столичного метеобюро, в Москве за неполные сутки, по предварительным данным, выпало 7 мм осадков. При этом месячная норма для февраля составляет 36 мм.