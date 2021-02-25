В МИЦ «Известия» обсуждают новый проект повара Сталика Ханкишиева. Трансляция
В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная новому проекту «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах».
Сталик Ханкишиев — кулинарный гуру со стажем. В 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий.
Участников угостят фирменным блюдом мастера.