В МИЦ «Известия» обсуждают новый проект повара Сталика Ханкишиева. Трансляция

В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная новому проекту «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах».

Сталик Ханкишиев — кулинарный гуру со стажем. В 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий.

Участников угостят фирменным блюдом мастера.