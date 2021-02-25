Оледеневший труп человека нашли на парковке в Люблино

На парковке на юго-востоке Москвы обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом агентству городских новостей «Москва» в среду, 24 февраля, рассказали в правоохранительных органах города.

Как рассказал собеседник агентства, тело неустановленного лица средних лет с признаками оледенения было обнаружено на парковке в Краснодарском проезде, дом 2.

Внешних признаков насилия не обнаружили.

Тело мужчины доставили в морг для проведения экспертизы, которая установит причины смерти. По данному факту проводится проверка.

Ранее 24 февраля сообщалось, что истощенное тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон обнаружили в квартире в Москве. По предварительной информации, она не принимала пищу в течение последних нескольких дней.