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Эксперт рассказал о способах улучшить самочувствие для метеозависимых людей

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Людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления стоит отказаться от чрезмерного употребления соли и острых блюд, так как это может спровоцировать повышение артериального давления. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

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«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — сказал Гурфинкель в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в такие дни лучше включить в рацион овощи, не слишком сладкие фрукты, такие как яблоки, а также сложные углеводы, так как они являются необходимой составляющей правильного питания.

Также Гурфинкель порекомендовал людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления употреблять в умеренных количествах гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши.

В этот же день эксперт также советовал метеозависимым людям ограничить физическую и умственную активность во время резких изменений погоды. Как отмечал Гурфинкель, перепады атмосферного давления могут стать причиной нарушения сна.

Ранее, 25 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве 27 февраля ожидается сильное понижение атмосферного давления — на 10 мм ниже многолетних значений.

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