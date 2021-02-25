Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои платформы

Компания Facebook запретила военным Мьянмы и подконтрольным им структурам использовать одноименную социальную сеть и Instagram. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета», — отметили в Facebook.

В компании подчеркнули: риски, позволяющие армии Мьянмы использовать социальные сети, «слишком велики».

22 февраля США ввели санкции в отношении двух генералов Мьянмы в связи с применением военными страны силы при разгоне демонстраций. В результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили ранения.

10 февраля в связи с ситуацией в стране администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников переворота и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд. Президент США Джо Байден призвал военных Мьянмы немедленно освободить демократических лидеров и активистов, а также «отказаться от власти, которую они захватили».

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.