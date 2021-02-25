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В МИЦ «Известия» обсуждают новый туристический сезон. Трансляция

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В МИЦ «Известия» проходит онлайн пресс-конференция, посвященная началу нового туристического сезона.

Участники мероприятия обсудят масштабные изменения в отрасли, новые потребительские настроения и расскажут о том, как сделать отдых незабываемым и на какие новые направления обратить внимание.

В конференции принимают участие:

– Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии;

– Александр Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса;

– Ольга Вапнярская, ведущий научный сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса.

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