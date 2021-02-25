В МИЦ «Известия» обсуждают новый туристический сезон. Трансляция
В МИЦ «Известия» проходит онлайн пресс-конференция, посвященная началу нового туристического сезона.
Участники мероприятия обсудят масштабные изменения в отрасли, новые потребительские настроения и расскажут о том, как сделать отдых незабываемым и на какие новые направления обратить внимание.
В конференции принимают участие:
– Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии;
– Александр Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса;
– Ольга Вапнярская, ведущий научный сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса.