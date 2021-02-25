Психолог назвала способ улучшить память с помощью упражнений

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с корреспондентом сайта kp.ru в четверг, 25 февраля, рассказала, как развивать память при помощи упражнений.

По словам специалиста, для того чтобы развивать память, необходимо «активно ею пользоваться» и больше читать. Кроме того, существует своеобразный «фитнес для мозга».

Так, любые физические упражнения, которые улучшают кровоснабжение мозга, способствуют «образованию более прочных следов в памяти».

Психолог отметила, что чем лучше мозг снабжается кислородом, тем интенсивнее он работает и тем боле в нем образуется связей между нервными клетками.

«Чем больше разных видов деятельности вы осваиваете, в том числе и двигательных практик, тем большее количество нейронных сетей мозга вы вовлекаете в работу и создаете дополнительное количество следов, которые еще где-то могут быть полезны, в том числе и при формировании новых навыков», — пояснила врач.

В качестве конкретных упражнений доктор посоветовала покрутить головой, наклоняться, приседать, все это усиливает кровоснабжение мозга. Помимо этого, важны прогулки на свежем воздухе.

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