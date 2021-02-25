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Психолог назвала способ улучшить память с помощью упражнений

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Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с корреспондентом сайта kp.ru в четверг, 25 февраля, рассказала, как развивать память при помощи упражнений.

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По словам специалиста, для того чтобы развивать память, необходимо «активно ею пользоваться» и больше читать. Кроме того, существует своеобразный «фитнес для мозга».

Так, любые физические упражнения, которые улучшают кровоснабжение мозга, способствуют «образованию более прочных следов в памяти».

Психолог отметила, что чем лучше мозг снабжается кислородом, тем интенсивнее он работает и тем боле в нем образуется связей между нервными клетками.

«Чем больше разных видов деятельности вы осваиваете, в том числе и двигательных практик, тем большее количество нейронных сетей мозга вы вовлекаете в работу и создаете дополнительное количество следов, которые еще где-то могут быть полезны, в том числе и при формировании новых навыков», — пояснила врач.

В качестве конкретных упражнений доктор посоветовала покрутить головой, наклоняться, приседать, все это усиливает кровоснабжение мозга. Помимо этого, важны прогулки на свежем воздухе.

24 февраля заведующая мобильным сектором экстренной психологической помощи ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Анна Пивненко рассказала, что планирование отпуска поможет сбросить напряжение и облегчит трудности адаптации к офисной работе.

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