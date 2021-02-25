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Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии Северной Кореи

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел перестановки в командном составе и назначил новых командующих ВМС и ВВС армии КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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В частности, министр обороны страны Ким Чжон Гван и начальник главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Квон Ён Чжин стали вице-маршалами.

Новым командующим ВМС с присвоением звания вице-адмирала стал Ким Сон Гиль. Командующим военно-воздушными и противовоздушными силами КНА в звании генерал-лейтенанта ВВС стал Ким Чхун Иль. ЦТАК не уточняет их предыдущие должности.

Кроме того, принято решение о повышении в воинских званиях 27 членов основного командного состава, им были присвоены звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров.

Как отмечает «РИА Новости», в южнокорейских СМИ высказываются предположения, что замена командующих ВВС и ВМС связана с усилением охраны границ после инцидента в 2020 году с расстрелом южнокорейского чиновника, случайно заплывшего в воды КНДР, а также с учетом возможных учений США и Южной Кореи.

9 января Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 января заявила, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Она отметила, что США ведут консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.

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