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В Пентагоне обеспокоились стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных

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Министерство обороны США выпустило внутренний доклад о присутствии военнослужащих приверженцев расового превосходства. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 24 февраля.

В документе ведомство отметило, как определить последователей крайне правых идей по символике в одежде и татуировкам. Среди прочего, в нем рассказано о бывшем сотруднике национальной гвардии, который является членом опасной неонацистской группы, он также открыто заявлял о своих экстремистских взглядах во время службы.

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При этом в Пентагоне заявили об обеспокоенности попытками экстремистских групп привлечь военных в свои ряды.

«Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений», — уточняется в докладе.

Отмечается, что главной целью доклада является помощь в распознавании сторонников крайне правых течений до приема на службу, так как, несмотря на то что участие и поддержка подобных течений запрещены, официальных правил и норм по увольнению нарушителей нет, за исключением ВМС США.

Среди предполагаемых мер по выявлению крайне правых представителей предлагается при приеме на службу задавать дополнительные вопросы, которые помогут выявить склонность новобранцев к идеям экстремистов.

Расследование относительно данного вопроса было вызвано беспорядками на территории конгресса США в Вашингтоне 6 января. Тогда группа сторонников бывшего президента страны Дональда Трампа пыталась помешать утверждению итогов выборов. Позднее среди участников незаконной акции были выявлены действующие и бывшие военнослужащие.

Погибли пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Ранее в феврале спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что для расследования вторжения в Капитолий 6 января будет создана независимая комиссия. В январе она призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов».

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