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В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

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В Москве за неполные сутки, по предварительным данным, выпало 7 мм осадков. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в столичном метеобюро.

При этом месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

«Снегопад в Москве начался после 10:00 среды, к 6:00 четверга в городе выпало около 20% месячной нормы осадков. Данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ», — рассказали в метеобюро «Интерфаксу».

По прогнозу синоптиков, в Москве в четверг будет облачно, пройдет мокрый снег с дождем, ожидается гололедица и до 3 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до +1 градуса.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столице 27 февраля ожидается сильное понижение атмосферного давления на 10 мм ниже многолетних значений.

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