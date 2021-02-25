Полицейские на роликах будут работать в пакистанском городе Карачи

В крупнейшем пакистанском городе Карачи появился полицейский отряд, который будет патрулировать улицы на роликах. Подобное нововведение должно помочь правоохранителям эффективнее бороться с преступностью на улицах, сообщила в среду, 24 февраля, газета Dawn.

«Мы чувствовали, что нужно найти инновационный подход к борьбе с уличной преступностью», — пояснил руководитель нового подразделения Фарруха Али. По его мнению, роликовые коньки позволят полицейским эффективнее преследовать преступников на мотоциклах в городе с населением в 20 млн человек.

Как отметила девушка-полицейский, вошедшая в состав нового отряда, ролики станут для членов нового подразделения подспорьем.

«После тренировок мы сможем быстро добираться до узких переулков, куда обычно сложно попасть», — сказала она.

Пока «полицейских на роликах» насчитывается лишь 20 человек. В настоящее время они проходят усиленные тренировки по езде на роликовых коньках и учатся на них управляться с огнестрельным оружием. Планируется, что их служба официально начнется в следующем месяце.

По информации издания, полицейских будут направлять в общественные места, где чаще всего происходят кражи и нападения. Очевидцы, к примеру, уже видели их у стадиона для крикета и на набережной Аравийского моря. Однако сам Фаррух Али опасается, что особенности дорожного и уличного покрытия в Карачи ограничат возможные места работы подразделения.

В мае 2019 года в Москве появились инспекторы-роллеры, которые должны контролировать оплату стоянки. Помимо контроля оплаты парковки специалисты на роликовых коньках выявляют автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следят за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.