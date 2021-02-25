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Эксперт предупредил о возможных нарушениях сна из-за перепадов давления

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Людям с метеозависимостью стоит ограничить физическую и умственную активность во время резких изменений погоды, перепады атмосферного давления могут привести у них к нарушениям сна. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

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Ученый отметил, что к 60–65 годам у людей начинают угасать адаптационные возможности организма, это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения самочувствия, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах падет и они отдают тканям существенно меньше кислорода.

«Всё это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна... Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна», — отметил Гурфинкель.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.

18 февраля, врач Андрей Тяжельников рассказал, как метеозависимым людям подготовиться к «барической пиле» (резкие колебания давления). По его словам, в такие дни необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать стрессов и переутомления, спать не менее восьми часов.

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