Водителя в Москве приговорили к 11 годам колонии за гибель трех сбитых им человек

Коптевский районный суд в Москве приговорил 24-летнего Сергея Медведева к 11 годам колонии за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил трех человек в 2019 году. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, 7 декабря 2019 года водитель вез на переднем сиденье технически неисправного автомобиля марки Mazda пассажира и на повышенной скорости не заметил, как выехал на тротуар, где насмерть сбил трех человек. Пострадал и пассажир автомобиля: он получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, пишет РИАМО.

В суде обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его на три года правом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, отмечает агентство городских новостей «Москва».