Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в Китае

Китаю удалось одержать полную победу в борьбе с бедностью, за последние восемь лет почти 100 млн человек вышли из-за черты бедности. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью, передает агентство Xinhua.

Он подчеркнул, что из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень».

Си Цзиньпин также назвал это событие историческим чудом и великой славой китайского народа.

В марте 2020 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщал, что воздействие пандемии коронавируса на экономику Китая носит краткосрочный характер.

Он подчеркивал, что экономика страны обладает стабильностью, устойчивостью, а также мощным потенциалом и большими возможностями маневрирования.

В начале января текущего года аналитики составили рейтинг рисков, с которыми столкнется мир в наступившем 2021 году. Так, эксперты пришли к выводу, что последствиями пандемии станут сокращения рабочих мест, потеря доверия к власти, а также рост долгов у развивающихся стран.