В Подмосковье задержали обманувших женщину лжесотрудников банка

В Московской области задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве, в результате которого женщина лишилась 200 тыс. рублей. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности по региону.

Потерпевшей позвонил неизвестный ей человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что неизвестные оформили кредит на ее имя через личный кабинет, и, якобы, по этому поводу банк обратился в полицию. Спустя несколько минут женщине позвонил сообщник первого абонента и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что поступило заявление от представителей кредитной организации и по данному факту полицейские проводят проверку, пишет РИАМО.

После этого злоумышленники вновь позвонили потерпевшей и заверили ее, что для аннулирования задолженности ей нужно оформить кредит в другом банке, а полученные деньги поместить на безопасный счет.

Чтобы сберечь накопления, женщина согласилась с условиями мошенников и отправила на указанный ими счет 200 тыс. рублей. Преступники перестали выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время подозреваемые задержаны.

24 февраля «Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках.