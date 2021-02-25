Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня
Мир
Конгресс США выделил для ремонта Капитолия $30 млн
Мир
Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию в апреле
Мир
Электросеть Техаса была на грани полного отключения во время бури
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Подмосковье задержали обманувших женщину лжесотрудников банка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве, в результате которого женщина лишилась 200 тыс. рублей. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности по региону.

Сберегательный ход: пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам
Это позволит в несколько раз снизить количество мошеннических операций, считают в ОНФ

Потерпевшей позвонил неизвестный ей человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что неизвестные оформили кредит на ее имя через личный кабинет, и, якобы, по этому поводу банк обратился в полицию. Спустя несколько минут женщине позвонил сообщник первого абонента и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что поступило заявление от представителей кредитной организации и по данному факту полицейские проводят проверку, пишет РИАМО.

После этого злоумышленники вновь позвонили потерпевшей и заверили ее, что для аннулирования задолженности ей нужно оформить кредит в другом банке, а полученные деньги поместить на безопасный счет.

Чтобы сберечь накопления, женщина согласилась с условиями мошенников и отправила на указанный ими счет 200 тыс. рублей. Преступники перестали выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время подозреваемые задержаны.

24 февраля «Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021