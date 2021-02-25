Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня
Мир
Конгресс США выделил для ремонта Капитолия $30 млн
Мир
Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию в апреле
Мир
Электросеть Техаса была на грани полного отключения во время бури
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Забайкалье россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Владимир Васильев приговорен Забайкальским краевым судом к восьми годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом в четверг, 25 февраля, пишет пресс-служба инстанции.

Дело трубы: за что могли арестовать ученого Анатолия Губанова
В последнее время сотрудник ЦАГИ работал над проектом, связанным с гиперзвуком

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и после отбытия основного срока его свобода будет ограничиваться еще год.

Приговор вступил в законную силу.

52-летнего Васильева задержали в Забайкалье в августе 2019 года, а позже этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Согласно информации из судебной карточки, уголовное дело в отношении Васильева поступило для рассмотрения по существу в конце ноября прошлого года и было рассмотрено коллегией из трех федеральных судей за четыре заседания (на одном заседании подсудимый отсутствовал, говорится в картотеке), а через пять часов после того, как суд удалился в совещательную комнату, 3 февраля, ему был провозглашен приговор.

11 февраля стало известно, что семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец раскрыли информацию о сотруднике ФСБ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021