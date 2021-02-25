В Забайкалье россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Россиянин Владимир Васильев приговорен Забайкальским краевым судом к восьми годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом в четверг, 25 февраля, пишет пресс-служба инстанции.

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и после отбытия основного срока его свобода будет ограничиваться еще год.

Приговор вступил в законную силу.

52-летнего Васильева задержали в Забайкалье в августе 2019 года, а позже этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Согласно информации из судебной карточки, уголовное дело в отношении Васильева поступило для рассмотрения по существу в конце ноября прошлого года и было рассмотрено коллегией из трех федеральных судей за четыре заседания (на одном заседании подсудимый отсутствовал, говорится в картотеке), а через пять часов после того, как суд удалился в совещательную комнату, 3 февраля, ему был провозглашен приговор.

11 февраля стало известно, что семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец раскрыли информацию о сотруднике ФСБ.