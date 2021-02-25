Пожарные вынесли пять газовых баллонов из горящего павильона в Новосибирске

Пожар произошел в одном из торговых павильонов в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Кадры с места ЧП опубликовала Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Как уточняет телеканал РЕН ТВ, возгорание произошло на площади 450 кв. м в киоске хлебобулочных изделий.

Прибывшие на место пожара спасатели вынесли пять газовых баллонов из горящего здания. Также личный состав дежурного караула эвакуировал из павильона женщину, от медпомощи она отказалась. Информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение ликвидировали, но произошло частичное обрушение перекрытия. Всего в ликвидации пожара были задействованы 45 человек и 13 единиц техники.

Накануне пожар произошел в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске на площади 1 тыс. кв м. Большая часть людей эвакуировалась из здания самостоятельно, еще 13 человек были эвакуированы спасателями. В результате пожара никто не пострадал.