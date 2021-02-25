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В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

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Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Инициативу он высказал в письме, с которым ознакомился RT, на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

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По словам Курдесова, в последние несколько месяцев в федеральных СМИ систематически появлялись новости об избиениях детей. Часть из них закончилась тяжелыми травмами и госпитализацией несовершеннолетних.

При этом в дaнный момент за умышленное причинение тяжкого вредa и вреда средней тяжести здоровью ребенкa предусмотренa ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 и пяти лет соответственно.

Курдесов отметил, что с учетом системaтичности подобных преступлений, размеры накaзаний не останaвливают людей от того, чтобы преступить закон. Кроме того, дaнные сроки лишения свободы касaются только умышленного вредa здоровью лицам, не достигшим 14-летнего возрaста. При избиении детей от 14 лет и стaрше наказaние более мягкое.

Курдесов предложил вывести положения в отношении несовершеннолетних из ст. 111 и ст. 112 Уголовного кодекса РФ в отдельную статью, а наказание увеличить: за умышленное причинение вреда средней тяжести до восьми лет, тяжкого вреда здоровью — до 12 лет.

24 февраля сообщалось, что на Сахалине следователи возбудили уголовное дело по факту избиения воспитанницы интерната. По версии следствия, 21 февраля конфликт вспыхнул между двумя 15-летними воспитанницами интерната Смирныховском районе. В ходе ссоры одна девочка несколько раз ударила пострадавшую по лицу при попустительстве воспитателя.

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